Ozzy Osbourne: Sharon glaubt nicht an Ameisen-Geschichte

In dem von Ozzy und Sharon Osbourne sowie deren beiden Kindern Jack und Kelly betriebenen Podcast sprach die Familie jüngst über das Mötley Crüe-Biopic ‘The Dirt’ (2019) und im Speziellen über die Szene, in der Ozzy Ameisen durch die Nase zieht. Und offenbar zweifelt Sharon sehr stark daran, dass sich dieser Vorfall tatsächlich so ereignet hat.

Wahrheit oder Lüge?

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne pinkelte sich auf der Bühne in die Hose Heavy Metal Ozzy Osbourne scheißt sich nichts — im wahrsten Sinne des Wortes. So hat sich der Black Sabbath-Mann live hier und da schon mal in die Hose gestrullt. Vermutlich ist es eine der bekanntesten Rock-Star-Eskapaden der Musikgeschichte: Wie in ‘The Dirt’ dargestellt, haben der frühere Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne und die damals aufstrebende Glam Metal-Band Mötley Crüe während einer Tournee ordentlich über die Stränge geschlagen. In einem Hotelschwimmbad in Lakeland (Florida) soll der Prince Of Darkness die aufstrebenden Musiker, nachdem er sich vor mehreren Gästen entblößt hatte, nach Kokain gefragt haben. Als diese allerdings keinen Stoff mehr parat hatten, soll er stattdessen eine Horde Ameisen durch die Nase gezogen haben – eine Geschichte, die heute nur allzu gerne erzählt wird und deren Wahrheitsgehalt gemeinhin anerkannt wird. Sharon Osbourne bezweifelt allerdings diese Erzählung.

Auf die Frage von Jack, ob Ozzy tatsächlich eine Reihe von Ameisen durch die Nase gezogen habe, antwortete Sharon: „Gott sei Dank war ich nicht dabei. Ich habe immer versucht, mich von Mötley Crüe fernzuhalten, als sie bei Ozzy waren. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Sache tatsächlich passiert ist. Ich vermute eher, dass sich diese Szene für den Film ausgedacht wurde.“

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne über OP: „Ich kann das nicht mehr machen.“ Heavy Metal Ozzy Osbourne betrachtet seine heutige Operation als seinen letzten Eingriff überhaupt. Noch einmal will er nicht an sich herumschnippeln lassen. Viel merkwürdiger schien Sharon allerdings die Tatsache zu finden, dass der Film mit einem Foto aus ebenjener Szene beworben wurde, anstatt mit einem von Mötley Crüe selbst. Ozzy dagegen schien im Gespräch darauf zu drängen, lieber das Thema zu wechseln und äußerte vehement seinen Unmut. Trotzdem blieb Sharon dabei, dass ihr Ehemann keine Ameisen durch die Nase gezogen habe. „Ja. Ja, das habe ich“, gestand er dann schließlich. „Ich war dort. Ich habe es getan. Durch mein Nasenloch … Ich war betrunken und habe es getan.“

