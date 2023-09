Ozzy Osbourne über OP: „Ich kann das nicht mehr machen.“

Ozzy Osbourne wird sich heute einer weiteren Rücken-OP unterziehen. Wie der „Prinz der Dunkelheit“ in der gestern veröffentlichten, neuesten Folge des „The Osbournes“-Podcast verriet, soll dies seine letzte Operation überhaupt sein. „Morgen habe ich meinen finalen Eingriff. Es wird die letzte OP sein, denn ich kann das nicht mehr machen. Egal, auf was es nach morgen hinausläuft, ich werde es nicht mehr tun. Ich kann es nicht.“

Das klingt ganz so, als ob Ozzy Osbourne genug von Operationen hat. Sein Sohn Jack fragte ihn, was er angesichts der anstehenden OP fühlt. „Es ist okay“, gibt sich die Black Sabbath-Legende gelassen. „Das ist einfach, wie wenn ich zum Friseur gehe. Doch mir geht es ein bisschen besser, finde ich. Meine Füße fühlen sich an, als ob Ziegelsteine daran gebunden wären, wenn ich gehe. Ich bin heute zum ersten Mal seit einer Weile Treppen hoch und runter gelaufen. Und meine Füße fühlen sich an, als ob ich Taucherstiefel anhätte. Ich glaube, es sind die Nerven. Dann habe ich wiederum gedacht: Vielleicht muss ich einfach meinen Hintern hochkriegen und ein paar Mal um den Block gehen.“

In der kürzlich erschienenen ersten Folge des Podcasts erklärte Ozzy Osbourne, warum er wieder unters Messer muss. „Die Ärzte haben entdeckt, dass unter dem Hals zwei Wirbel sind, wo mich das Quad getroffen hat. Die sind auseinandergefallen, es ist nichts von ihnen übrig.“ Daraufhin fragte sein Sohn Jack, ob die Doktoren angrenzende Wirbel mittels Schrauben und Gestänge miteinander versteifen, damit sein Vater die Wirbelsäule wieder belasten kann. „Ich habe keine Ahnung, was sie machen“, gesteht Ozzy. Der 74-Jährige war 2019 zu Hause gestürzt, wobei eine 2003 erlittene Verletzung an der Wirbelsäule wieder aufgebrochen war, die er sich bei einem Quad-Unfall zugezogen hatte.

