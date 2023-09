Ozzy Osbourne: Erneute Operation steht an

Der Rücken macht Ozzy Osbourne noch immer zu schaffen. Wie die Black Sabbath-Legende im wiederbelebten „The Osbournes“-Podcast offenbart, muss er ein weiteres und viertes Mal seit seinem Sturz 2019 unters Messer. Dabei soll der 74-Jährige auch eine Epiduralanästhesie bekommen. Der „Prinz der Dunkelheit“ war vor vier Jahren zu Hause gestürzt, wobei eine 2003 erlittene Verletzung an der Wirbelsäule wieder aufgebrochen war, die er sich bei einem Quad-Unfall zugezogen hatte.

Ausgang offen

„Ich gehe bald ins Krankenhaus und bekomme eine Epiduralanästhesie“, verrät Ozzy Osbourne. „Der Nacken ist in Ordnung gebracht. Doch die Ärzte haben entdeckt, dass unter dem Hals zwei Wirbel sind, wo mich das Quad getroffen hat. Die sind auseinandergefallen, es ist nichts von ihnen übrig.“ Daraufhin fragte sein Sohn Jack, ob die Doktoren angrenzende Wirbel mittels Schrauben und Gestänge miteinander versteifen, damit sein Vater die Wirbelsäule wieder belasten kann. „Ich habe keine Ahnung, was sie machen“, gesteht Ozzy. Gattin Sharon gestand ihrerseits, ebenfalls nicht den konkreten medizinischen Begriff der OP zu kennen.

„Alles, was ich im Augenblick weiß, ist, dass ich große Schmerzen habe, dass es mir zu schaffen macht“, führt der Metal-Veteran aus. Darüber hinaus bestätigten sowohl Ozzy als auch Sharon, dass es sich um die vierte Operation in dieser Angelegenheit handelt. Weiter gab sich der Brite optimistisch. So habe er von anderen gehört, bei denen Bandscheiben ersetzt wurden, dass die entsprechenden Wirbel wieder erstarken würden. Doch Sharon schob sogleich hinterher, dass die Ärzte noch nicht hätten sagen können, ob die OP funktionieren wird oder nicht.

Obendrein erläuterte Ozzy Osbourne, warum er stets so einen gebückten Gang hat. „In meinem Rücken bei den beiden Bandscheiben haben sich die Muskeln an meiner Schultern von meinem Skelett gelöst. Deswegen lehne ich mich nach vorne. Es ist so, als ob die Schwerkraft meinen Kopf nach vorne zieht.“ Kürzlich hatte der Rocker seinen für Oktober geplanten Auftritt beim Power Trip Festival wegen seiner Rückenprobleme absagen müssen.

