Judas Priest ersetzen Ozzy Osbourne beim Power Trip Festival

Nachdem Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne seinen Auftritt beim Power Trip Festival abgesagt hat, haben nun Judas Priest verkündet, dass sie an seiner statt im kalifornischen Indio spielen werden. Das Open Air steigt vom 6. bis 9. Oktober 2023 — ansonsten geben sich dabei Guns N’ Roses, AC/DC, Metallica, Iron Maiden und Tool die Live-Ehre.

NWOBHM-Kumpel springen ein

„Power Tripper, seid ihr bereit für etwas Heavy Metal im Stil von Judas Priest“, schreiben Rob Halford und Co. in den Sozialen Medien. „Wir sind gerüstet und stolz, die Flagge des Heavy Metal bei diesem renommierten Festival wehen zu lassen.“ Ozzy Osbourne hatte in der Begründung für seine Absage schon anklingen lassen, dass es sich bei der Ersatz-Band um persönliche Freunde von ihm handelt. „So schmerzhaft dies auch ist, musste ich die Entscheidung treffen, mich davon zu verabschieden, beim Power Trip im Oktober aufzutreten.

Mein ursprünglicher Plan war es, im Sommer 2024 auf die Bühne zurückzukehren. Und als das Angebot, diese Show zu machen, reinkam, habe ich optimistisch zugesagt. Leider sagt mir mein Körper, dass ich einfach noch nicht bereit bin. Und ich bin zu stolz, als dass das erste Konzert, das ich seit fast fünf Jahren gebe, nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Die Band, die mich beim Power Trip ersetzt, wird in Kürze bekanntgegeben. Sie sind persönliche Freunde von mir und ich kann versprechen, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet.“

