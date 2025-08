Die Ozzy Osbourne-Ausstellung im Birminghamer Museum wird um mehr als drei Monate verlängert, wie das Museum online bekanntgab. Ursprünglich sollte die „Ozzy Osbourne: Working Class Hero“-Ausstellung am 28. September schließen, bleibt jetzt aber mithilfe der Osbournes bis zum 18. Januar 2026 geöffnet, weil das Interesse so groß ist.

Sharon Osbourne eröffnete die Darbietung am 25. Juni, damit diese mit dem „Back To The Beginning“-Konzert einhergehen konnte. Seit der offiziellen Eröffnung dieser besonderen Ausstellung hat das Museum laut eigenen Angaben schon über 96.000 Besucher verzeichnet.

Außerordentliche Auszeichnungen ausgestellt

Die Darbietung wurde in Zusammenarbeit mit dem Central Business Improvement District (Central BID) kuratiert und zeigt einige von Ozzys wertvollsten internationalen Preisen. Darunter Grammy Awards, Auszeichnungen der Rock And Roll Hall Of Fame, MTV-Preise, Sterne des Hollywood Walk Of Fame und des Birmingham Walk Of Stars sowie eine Auswahl seiner Goldenen und Platin-Schallplatten.

Dazu gibt es auch Fotografien und ein Video, das dem Museum zufolge „Osbournes Reise vom Arbeiterklassenkind aus Aston bis hin zur erkennbarsten internationalen Rock-Legende der Welt“ zeigt. Sharon Osbourne sagte bei der Eröffung der Ausstellung dazu: „Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich das alles liebe. Alles kam aus dieser Stadt.“ Ihre Hoffnung sei, dass sich junge Birminghamer davon inspirieren lasse.

Nach dem Tod von Black Sabbath-Legende Ozzy Osbourne lag in dem Museum auch ein Kondolenzbuch aus, das am 3. August geschlossen wurde, um es Osbournes Familie zu überreichen. In Birmingham fand auch zu Ozzys Ehren ein Trauerzug durch die Innenstadt statt sowie die darauffolgende Beisetzung im privaten Rahmen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.