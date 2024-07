Ozzy Osbourne & Geezer Butler werben für Aston Villa

Foto: WireImage, Tibrina Hobson. All rights reserved.

Geezer Butler (l.) und Ozzy Osbourne 2016 in Hollywood

auch interessant

Dass Geezer Butler ein Fußball-Fan ist, konnte man während der kürzlichen Europameisterschaft des Öfteren beobachten. Hier und da feuerte der Black Sabbath-Bassist in den Sozialen Medien die Three Lions an, zum Teil sogar im Trikot. Nun gehen der 75-Jährige und sein Band-Kollege Ozzy Osbourne einen Schritt weiter — und machen Werbung für das neue Trikot ihres Birminghamer Heimatvereins Aston Villa.

BLACK SABBATH-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Der weiter unten zu sehenden Clip ist mit dem Black Sabbath-Klassiker ‘Paranoid’ unterlegt. Ozzy Osbourne und Geezer Butler treten hier wie gesagt auf, um auf das neue Sporthemd des Fußballclubs für die Saison 2024/2025 aufmerksam zu machen. Ebenfalls geben sich Trainer Unai Emery sowie die Spieler Ollie Watkins, Emiliano Martinez und John McGinn in dem Video die Ehre.

Birmingham im Herzen

Die Werbung beginnt damit, dass Ozzy Geezer anruft und ihm sagt, er solle doch im Stadion des Vereins, Villa Park, spielen. Darauf entgegnet Butler: „Solange ich auf dem linken Flügel spiele…“ Des Weiteren beschreibt sich der ins frische Trikot geschlüpfte Osbourne als „der größte Frontmann, den Birmingham jemals hervorbrachte“. Beide Musiker wuchsen in der Nähe des Stadions Villa Park auf und sind schon ihr Leben lang Fans von Aston Villa.

Letzten Monat trat Geezer tatsächlich im Villa Park auf. So gab die Heavy Metal-Legende eine Gasteinlage beim Konzert der Foo Fighters — zusammen coverte man ‘Paranoid’. Ozzy Osbourne hofft dagegen darauf, dass er zumindest noch zwei Abschiedskonzerte für seine Solokarriere im Villa Park auf die Beine stellen kann. So verkündete seine Frau und Managerin Sharon neulich: „Er wird nicht mehr auf Tour gehen, aber wir planen zwei weitere Shows, um Lebwohl zu sagen. Denn er hat das Gefühl, dass er sich nie ordentlich von seinen Fans verabschiedet hat — und das will er machen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.