Um für ihr jahrzehntelanges musikalisches Schaffen geehrt zu werden, erhalten Black Sabbath im kommenden Jahr den Grammy Lifetime Achievement Award.

Im kommenden Jahr soll Black Sabbath eine besondere Auszeichnung zu teil werden: der Lifetime Achievement Award. Dieser wird ebenso wie die bekannten Grammy-Auszeichnungen von der Recording Academy verliehen. Wie der Titel bereits erkennen lässt, gehen die Lifetime Achievement Awards an Künstler jeden Stils und jeden Genres, deren musikalisches Schaffen über Jahrzehnte hinweg die Musikwelt geprägt haben. Der Zeremonie zur Verleihung wird am 11. Mai in Los Angeles stattfinden. Neben Black Sabbath erhalten außerdem folgende Musiker besagten Preis: George Clinton & Parliament-Funkadelic, Billy Eckstine, Donny Hathaway, Julio Iglesias, Sam & Dave und Dionne Warwick. https://www.youtube.com/watch?v=OhhOU5FUPBE