Ozzy Osbourne wegen Hand-Operation im Krankenhaus

Man ist niemals gefeit vor Wehwehchen, so auch Ozzy Osbourne nicht: Der Madman zog sich eine Infektion zu, woraufhin das geplante Konzert am 6.10.2018 in Mountain View, Kalifornien, abgesagt werden musste und vermutlich am 16.10. nachgeholt wird.

Das Foto der verbundenen Hand von Ozzy, welches auf der offiziellen Seite sowie auf Twitter zu sehen ist, wirkt dramatischer als die ganze Sache zu sein scheint. Doch im stolzen Alter von 69 Jahren kann bekanntlich schnell mehr passieren.

Jedenfalls scheint das Handicap Ozzy nicht großartig zu belasten:

Today’s show at @ShorelineAmp in Mountain View, CA has being postponed due to illness. Ozzy is being treated for an infection and will spend a couple of days at Cedars-Sinai in LA. Today’s show has been rescheduled for Tues, Oct 16 (support act is TBA)https://t.co/QCgoPDBGdJ pic.twitter.com/YPh4yam82L

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) October 6, 2018