Die jüngste Neuigkeit von Ozzy Osbourne war nicht gerade ermutigend, was seinen Auftritt beim finalen Konzert von Black Sabbath und ihm selbst angeht. So vermag es der „Prinz der Dunkelheit“ wegen seiner voranschreitenden Parkinson-Erkrankung und anhaltenden Rückenproblemen momentan nicht einmal zu laufen. Beim „Back To The Beginning“-Ein-Tages-Festival in Birmingham am 5. Juli 2025 will der 76-Jährige daher nur „dies und das“ beisteuern.

Es mag für den einen oder anderen schon befremdlich genug sein, dass sich Ozzy Osbourne schon einmal unbedingt auf die Bühne quälen will. Andrew Watt, der letzte Albumproduzent der Black Sabbath-Legende, setzt dem Ganzen nun die Krone auf. Im Interview bei „The Howard Stern Show“ gab Watt nun zu Protokoll, dass Osbourne tatsächlich versucht, sich im Fitness-Studio in Form für Birmingham zu bringen.

„Es geht ihm gut“, berichtet Andrew. „Nur ist es so, dass sein Körper nicht die ganze Zeit das macht, was Ozzy will. Aber ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen. Und er fängt gerade an, nach und nach wieder ins Fitnessstudio zu gehen, um sich auf sein letztes Konzert vorzubereiten. Er ist der echte Iron Man. Und nichts ist mit seiner Stimme geschehen. Seine Stimme ist so gut, wie sie immer war.“

Auf der einen Seite ist es gewiss vorbildlich von Ozzy Osbourne, eine gute letzte Liveshow abliefern zu wollen. Auf der anderen Seite fragt es sich, wie würdevoll solche Anstrengungen letztlich sind, und wie viel die Schinderei wirklich bringt. Am besten ist es wohl, das Treiben einfach entspannt zu verfolgen und den Heavy Metal-Veteran einfach machen zu lassen. Er wird schon wissen, was für ihn am besten ist.

