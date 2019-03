Ozzy Osbourne ist zu seinem „normalen Alltag“ zurückgekehrt

Nach einer schweren Infektion der oberen Atemwege geht es Ozzy Osbourne wieder besser. Das verkündete Ozzys Frau Sharon jüngst in ihrer Talkshow.

Ein Blick in Kalender zeigt: Am heutigen 13. Februar hätten Ozzy Osbourne und Judas Priest in München spielen sollen. Doch die gemeinsame Europatournee musste bekanntlich abgesagt werden. Der "Prinz der Dunkelheit" schlug sich mit einer heftigen Grippe herum, die sich zu einer schweren Infektion der oberen Atemwege ausgeweitet hatte. Ozzy checkte sogar ins Krankenhaus ein. Nun geht es ihm besser und er "atmet alleine", wie seine Frau Sharon verrät. In ihrer eigenen TV-Show "The Talk" sagte Sharon zudem, dass Ozzy Osbourne nicht mehr auf der Intensivstation sei. "Ihm geht es gut, wirklich. Und ich möchte noch ein riesiges Danke an…