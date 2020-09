Ozzy Osbourne: Kein Interesse an weiteren Black Sabbath-Shows

auch interessant

Mit ihrer „The End“-Abschiedstournee schlossen Black Sabbath ihre 49-jährige Bandkarriere ab. Die Entscheidung, es bei dieser letzten Konzertreise zu belassen, wurde vor allem getroffen, weil Gitarrist Tony Iommi wegen seiner Krebserkrankung keine längeren Reisen mehr unternehmen kann.

Weiterlesen Tony Iommi schreibt jeden Abend neue Riffs Heavy Metal Tony Iommi scheißt Riffs. Mit seinem Toningenieur will der ex-Black Sabbath-Gitarrist diese Ideen zeitnah in eine vorzeigbare Form bringen. Iommi selbst hat aber nach wie vor viel Schaffensdrang und schreibt weiterhin munter neue Riffs. Im Mai dieses Jahres erzählte er, dass er durchaus die Möglichkeit sehe, mit Black Sabbath in naher Zukunft noch einmal eine einzelne Show zu spielen. Frontmann Ozzy Osbourne scheint daran aber so gar kein Interesse zu haben.

In einem neuen Interview mit dem amerikanischen Rolling Stone wurde der Sänger auf das Kommentar von Iommi angesprochen, woraufhin er sagte:

„Nicht für mich. Es ist geschafft. Das einzige, was ich bedauere, ist, die letzte Show der Abschiedstournee in Birmingham mit [Schlagzeuger] Bill Ward nicht gespielt zu haben. Dabei habe ich mich wirklich schlecht gefühlt. Es wäre so schön gewesen. Ich weiß nicht, was genau die Hintergründe dazu waren, aber es wäre schön gewesen. Ich habe ein paar Mal mit ihm [Tony] gesprochen, aber ich habe nicht das geringste Interesse daran, [einen weiteren Auftritt zu machen]. Vielleicht langweilt sich Tony jetzt.“