Ozzy Osbourne lässt Reha-Flügel in seinem Domizil errichten

Vor knapp zwei Jahren verkündete Ozzy Osbourne die traurige Nachricht, mit Parkinson diagnostiziert worden zu sein. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, die das zentrale Nervensystem angreift und infolgedessen die Bewegungsfähigkeit der erkrankten Person im Alter zunehmend einschränkt.

Um den Bewegungs- und Kontrollverlusten präventiv entgegenzuwirken, erklärte der Musiker gegenüber Daily Mail, beantragte er nun die Genehmigung zum Bau eines privaten „Rehabilitations-Flügels" in seinem historischen, unter Denkmalschutz stehenden Anwesen in Buckinghamshire, England. Der Erweiterungsbau wird „diverse Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten", „diskrete Haltegriffe und Hilfsmittel" und „weiche, rutschfeste Oberflächen" sowie eine separate Unterkunft für Pflegekräfte bieten. Außerdem soll es eine „Poolhaus-Orangerie", ein „Gartenzimmer" und ein „Fitnessstudio für Gesundheit und Wohlbefinden" geben.

Zurück zu den Wurzeln

Im März 2022 berichtete Mirror, dass Ozzy und seine Frau und Managerin Sharon Osbourne Los Angeles verlassen und wegen der steigenden Steuern in Kalifornien in ihre Heimat Großbritannien zurückkehren würden. „Wir verlassen L.A.", verriet Ozzy Osbourne. „Wir sind ein wenig traurig, aber die Steuer wird zu viel. Ich bin wirklich, wirklich traurig, weil ich echt gerne dort gelebt habe. Wenn sie die Steuern irgendwann senken sollten, werde ich vielleicht zurückkommen. Ich weiß es nicht. Erst mal nehme ich mein Aufnahmestudio mit. (…) Ich werde weiterhin Musik machen, und meine Band wird vorbeikommen."

Im Juli 2020 erklärte Osbourne, dass er nach mehreren gesundheitlichen Problemen, darunter ein Sturz, eine Nackenoperation und ein Krankenhausaufenthalt wegen einer Grippe, immer noch „nicht wieder bei 100 Prozent“ sein würde. Ozzy sagte auch, dass er sich darauf freuen würde, wieder aufzutreten, sobald er seine Gesundheit wiedererlangt habe und die Coronapandemie abgeklungen sei.

