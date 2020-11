Ozzy Osbourne: Luftgewehrschießen gegen den Pandemie-Frust

Ozzy Osbourne ist – wie viele andere wahrscheinlich auch – frustriert von der andauernden Pandemie. Um seinem Frust Luft zu machen, hat der Musiker in letzter Zeit den Schießsport für sich entdeckt und geht in seinem Garten Zielübungen mit einem Luftgewehr nach.

Weiterlesen Ozzy Osbourne und Tony Iommi stehen sich so nah wie nie Heavy Metal Wahre Freunde geben sich dann zu erkennen, wenn es dir schlecht geht. Diese schöne Erfahrung hat zuletzt auch Ozzy Osbourne gemacht. Das ging aus einem Gespräch von Osbourne und Co-Moderator Billy Morrison hervor, die sich für eine weitere Folge von ‘Ozzy Speaks’ zusammensetzten. In der neuen Folge, die über den amerikanischen Radiosender SiriusXM ausgestrahlt wird, diskutieren Ozzy Osbourne und Morrison über das Gute und Schlechte, was das Jahr 2020 so mit sich gebracht hat.

Der Prince of Darkness, der zuletzt sein zwölftes Solo-Studioalbum ORDINARY MAN herausbrachte, meinte in einem kurzen Teaser zur Folge: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu leben.“ Außerdem erzählte Morrison, wie er den Musiker mit einem Luftgewehr und jeder Menge Schießscheiben in dessen Garten vorfand. Dazu sagte Osbourne: „Das ist alles, um mich von dieser verdammten Pandemie abzulenken.“