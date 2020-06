Der Film über die Beziehung von Sharon und Ozzy Osbourne steht offenbar kurz davor, einen Deal mit einem Filmstudio zu landen.

Jack Osbourne, der Sohn von Ozzy Osbourne, hat kürzlich im Interview bei "The Jasta Show", der Sendung von Hatebreed-Frontmann Jamey Jasta (Video siehe unten), bestätigt, dass die Arbeiten an einem Film über seine Eltern weiter voranschreiten. Dabei soll es um die ersten Jahre des Heavy Metal-Paares gehen. So sagte Jack: "Es bewegen sich gerade absolut Dinge, um das zu verwirklichen. Ich denke, dass man in den nächsten Monaten etwas darüber lesen kann. Aber wir haben noch keinen Deal [mit einem Filmstudio - Anm.d.R.]. Also: Drückt uns die Daumen." In dem Streifen soll es darum gehen, wie sich unterschiedlichen, aber doch…