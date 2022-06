Ozzy Osbourne plant Fledermauskästen aufzustellen

Wie metal-hammer.de kürzlich berichtete, wird Ozzy Osbourne in Bälde zurück nach England ziehen. Und dort hat der Prinz der Dunkelheit Großes vor. 40 Jahre, nachdem der Heavy-Metaller in Des Moines, Iowa einer lebendigen Fledermaus unabsichtlich den Kopf abgebissen hat, bemüht sich der Musiker nun um die Flugtiere. Einem Bericht der britischen Zeitung „Mirror“ zufolge plant Ozzy Osbourne, an seinem Zuhause im englischen Buckinghamshire Kästen für Fledermäuse aufzustellen.

Rückzugsorte

Den zugehörigen Antrag hat der 73-Jährige bereits eingereicht. Den Verantwortlichen in der Verwaltung hat er demnach versprochen, dass er Maßnahmen zum Fledermausschutz umsetzen will. Dies soll bei deren Erhaltung an seinem unter Denkmalschutz stehenden Anwesen helfen. Diese jüngsten Bestrebungen haben angesichts des eingangs erwähnten Vorfalls natürlich einen dezent ironischen Beigeschmack. Nichtsdestotrotz ist das Ganze gewiss ein ehrenwertes Vorhaben. Über das Konzert am 20. Januar 1982 im Veterans Memorial Auditorium in Des Moines, Iowa sagte Ozzy Osbourne 2008 im Interview mit dem „Classic Rock“-Magazin:

„Die Fledermaus muss von den Scheinwerfern oder so geblendet worden sein. Denn sie blieb einfach sitzen. Und ich dachte, sie wäre ein Spielzeug. Ich habe sie einfach in meinen Mund genommen. Dann fingen ihre Flügel an zu schlagen — und ich habe mich so erschreckt. Ich versuchte, sie zu schnell herauszuziehen und ihr Kopf ging ab.“ Im Gespräch mit den „Los Angeles Daily News“ gab Ozzy an: „Ich will nicht, dass die Leute sich so an mich erinnern. Doch ich werde der Mann sein, der der Fledermaus den Kopf abgebissen hat. Das wird auf meinem Grab stehen. Da wird nicht stehen: ‚Hier liegt Ozzy Osbourne… Er hat ein bisschen Gutes getan…‘ Stattdessen steht folgendes drauf: ‚Der Fledermaus-beißende Irre’… Ist mir egal.“

