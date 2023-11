Gitarrist Greg Leon war Teil einer urzeitlichen Version von Mötley Crüe - und haute ab, sobald Nikki Sixx Teil der Band wurde. Nun erklärt er, warum.

Greg Leon gründete Mötley Crüe mit Tommy Lee Während viele Tommy Lee, Nikki Sixx, Mick Mars und Vince Neil als Mötley Crüe betrachten, gab es auch einige andere Mitglieder, bevor sich diese legendäre Besetzung festigte. In einer frühen Version der Band war Greg Leon für die Gitarrenarbeit verantwortlich. In einem Interview mit Guitar World erinnert sich Leon an die Umstände, unter denen er ursprünglich Teil der Gruppe war, und was seinen Ausstieg verursachte. Laut Leon gehen die Anfänge dessen, was später zu Mötley Crüe werden sollte, auf eine Zeit zurück, in der er in Suite 19 spielte. Die Hard-Rocker aus…