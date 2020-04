Ozzy Osbourne spendet für Parkinson-Forschung

Ozzy Osbourne leidet bekanntlich an Parkinson. Unter anderem aus diesem Grund spendet der „Prinz der Dunkelheit“ in diesem Monat zehn Prozent seiner Einnahmen vom Merchandise-Verkauf an die Stiftung von Michael J. Fox. Der Schauspieler und ‘Zurück in die Zukunft’-Star laboriert ebenfalls an der Nervenkrankheit. Die Michael J. Fox Foundation For Parkinson’s Research unterstützt unter anderem die Forschung an einem Heilmittel.

Aufmerksamkeit schaffen

In einem nicht mehr aufrufbaren Tweet von Ozzy Osbourne war zu lesen: „Exklusives Merchandise von vergangenen Tourneen – letzte Stücke des verbleidenden Bestands sind erhältlich, bis sie ausverkauft sind. April ist #ParkinsonBewusstheitsMonat. Daher gehen 10 Prozent aller Verkäufe direkt an die @MichaelJFoxOrg für die Parkinson-Forschung.“ Im Angebot hat der ex-Black Sabbath-Sänger hierbei verschiedene Stücke, darunter Kleidung, Bücher, Poster und vieles mehr.

Wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise musste Ozzy Osbourne eine Reise in die Schweiz absagen, wo er sich von einem Parkinson-Spezialisten behandeln lassen wollte. Erst im Januar hatte der Heavy-Metaller seine Diagnose in einem Fernseh-Interview öffentlich gemacht. Bereits 2003 hat man jedoch bereits das Parkin-Syndrome bei ihm festgestellt. Dabei handelt es sich um eine genetische Veranlagung, die Parkinson ähnelt. Damals war Ozzy erleichtert, dass sein Zittern auf Parkin zurückgeht und nicht auf seinen lebenslangen Drogenmissbrauch.