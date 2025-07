Kurz nach dem Tod von Ozzy Osbourne am 22. Juli sind einer aktuellen Meldung der Deutschen Charts zufolge die Streaming-Zahlen für Ozzys Musik in die Höhe geschossen. „Vergleicht man den Zeitraum 20.-21. Juli mit dem 22.-23. Juli, verzeichneten sämtliche Ozzy Osbourne-Titel einen Streaming-Anstieg von unglaublichen 982 Prozent!! Black Sabbath-Streams legten um 738 Prozent zu.“

Mit der Black Sabbath-Single ‘Paranoid’ schafft es Ozzy Osbourne posthum auf Platz 70 der Deutschen Charts. Das Album PARANOID schafft den Re-Entry auf Platz 29. Auch NO MORE TEARS erreichte Platz 82 der Deutschen Charts – das bisher letzte Album, mit dem Ozzy Osbourne in den Album-Charts vertreten war. Als NO MORE TEARS am 23. September 1991 in Deutschland erschien und am 14. Oktober 1991 erstmals in die Deutschen Album-Charts einsteig, hielt sich das Album eine Woche lang auf Platz 24 und war insgesamt zwölf Wochen in den Charts.

Auch das limitierte SEE YOU ON THE OTHER SIDE V 2.0 Vinyl-Boxset – welches auf 27 LPs Ozzy Osbournes gesamtes Solo-Material enthält– hielt sich eine Woche lang auf Platz sieben der Album Charts. Aktuell befindet sich das Album auf Platz 43. Das ist kein Wunder, denn: Das ultralimitierte Vinylset ist aktuell restlos ausverkauft.

Die Musikwelt trauert

Nicht nur die Streaming-Zahlen sprechen für sich: Nach dem Tod des Black Sabbath-Sängers zeigte sich die gesamte Musikwelt betroffen. Zahlreiche Freunde, Weggefährten und Musiker meldeten sich in den Tagen nach seinem Tod mit persönlichen Statements und Nachrufen zu Wort. Darunter auch sein Black Sabbath-Kollege Tony Iommi. „Es war niederschmetternd. […] Ich finde es im Moment schwierig, das wirklich zu akzeptieren. Ich denke immer noch, dass er hier ist“.

Ozzy Osbourne, der schon viele Jahre unter schweren gesundheitlichen Problemen litt, war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren im Kreis seiner Angehörigen verstorben. Nur wenige Tage zuvor hatten Black Sabbath und Ozzy Osbourne ihr Abschiedskonzert in Birmingham vor Zehntausenden Fans gegeben.

