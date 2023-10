Ozzy Osbourne will Tai Chi ausprobieren

auch interessant

Man lehnt sich sicher nicht aus dem Fenster, wenn man sagt: Ozzy Osbourne gehört mittlerweile zum alten Eisen. Der „Prinz der Dunkelheit“ war auch schon vor zehn oder 15 Jahren nicht mehr der Agilste auf der Bühne. Zuletzt machte der Black Sabbath-Ikone bekanntlich eine alte Rückenverletzung zu schaffen, die wieder aufgebrochen war, nachdem er 2019 zu Hause gestürzt war. Darüber hinaus laboriert der Brite an einer Form von Parkinson.

In Bewegung kommen

Doch der 74-Jährige lässt sich nicht unterkriegen. So will Ozzy Osbourne nun einen neuen Sport testen: Tai Chi. Dies verriet der Musiker in der neuesten Folge des „The Osbournes“-Podcast. „Es ist gut für die Balance“, weiß die Heavy Metal-Legende zu berichten. „Und es ist ein neues Abenteuer. […] Ich will zurückkommen. Für mich stehen jetzt alle Möglichkeiten offen.“ Tai Chi ist eine jahrhundertealte chinesische Kampfkunst, die gerne als „Meditation in Bewegung“ bezeichnet wird. Die Teilnehmer vollführen dabei in langsamen Übungen eine Reihe an Bewegungen, die nach Tieraktivitäten oder Martial Arts-Bewegungen benannt sind. Dabei geht auch sehr um die Atmung, mentalen Fokus und Entspannung.

Kürzlich musste Ozzy Osbourne mal wieder unters Messer, um sich am Nacken operieren zu lassen. Dieser Eingriff soll seine letzte Operation überhaupt darstellen. „Es wird die letzte OP sein, denn ich kann das nicht mehr machen“, erklärte Ozzy in einer früheren Podcast-Folge. „Die Ärzte haben entdeckt, dass unter dem Hals zwei Wirbel sind, wo mich das Quad getroffen hat. Die sind auseinandergefallen, es ist nichts von ihnen übrig.“ Daraufhin fragte sein Sohn Jack, ob die Doktoren angrenzende Wirbel mittels Schrauben und Gestänge miteinander versteifen, damit sein Vater die Wirbelsäule wieder belasten kann. „Ich habe keine Ahnung, was sie machen“, gestand Ozzy. Die OP scheint gut verlaufen zu sein, sonst würde er jetzt nicht davon reden, mit Tai Chi anzufangen.

PATIENT NUMBER 9 JETZT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.