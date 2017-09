Pänzer: Video zum Titel-Song von FATAL COMMAND veröffentlicht

Die Retter des Heavy Metal, Pänzer, werden ihr Zweitwerk FATAL COMMAND am 06. Oktober via Nuclear Blast auf die Menschheit loslassen. Die Band um Schmier (Destruction) präsentiert nun ihr erstes offizielles Musikvideo des neuen Albums. Das Video zum Titel-Song ‘Fatal Command’ wurde von Kai Swillus (Buntmetall) im Schweizer Kultclub Z7 gedreht.

Schmier kommentiert das Video: “Wir wollten ein Video, das zum Sound unserer Band passt und die Energie von PÄNZER einfangen kann. Wir haben auf Schnickschnack verzichtet – es dreht sich nur um die große Bühne und den Blick hinter die Kulissen.

Der Z7-Club in der Schweiz ist eine Art Zuhause für alle Bands, die viel auf Tour sind, und wir wollen mit diesem Video unserem Lieblingswohnzimmer und all den Leuten, die dort arbeiten, Tribut zollen.”

Seht hier das Video zu ‘Fatal Command’:

Zum Song selbst äußert sich Schmier wie folgt: “Das Album an sich geht ganz klar in eine bestimmte musikalische Richtung, und deshalb haben wir versucht, das auch im Video widerzuspiegeln und dasselbe Gefühl zu transportieren.

Metal braucht nicht viel Tamtam, und der Song ‘Fatal Command’ steht für genau das, was PÄNZER ausmacht: UNAUFHALTSAME BEATS – MÄCHTIGE HOOKLINES, MELODISCHE DOPPELGITARRENATTACKEN!”

Mit FATAL COMMAND huldigen die Pänzer-Musiker ihren Anfangstagen und der guten alten NWOBHM, berichtet Schmier weiter: “Die Scheibe ist hart, schnell und super eingängig, wir spielen den HM, den wir auch privat am liebsten genau so hören würden. Wir wollen der Musik, die uns geprägt hat, in ihrer Urform huldigen und diese am Leben erhalten! Das macht tierisch Laune!”

PÄNZER sind:

Schmier (Gesang, Bass)

Pontus Norgren (Gitarre)

V.O. Pulver (Gitarre)

Stefan Schwarzmann (Schlagzeug)