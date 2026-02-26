Toggle menu

Pantera: Phil Anselmo dementiert Fake News über ihn

Phil Anselmo (Pantera, Down) beim Dimebash 2016 in Hollywood
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Pantera-Frontmann Phil Anselmo wurde kürzlich Opfer von KI-generierten Fake News. Nun schafft der Musiker mit einem Statement Klarheit.
Künstliche Intelligenz ermöglicht vieles. Auch lassen sich mit ihrer Hilfe die Grundlage für Fake News erschaffen. Genau das ist Pantera-Frontmann Phil Anselmo passiert. In einschlägigen Berichten, die jüngst kursierten, wird behauptet, der Musiker habe mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem – so hieß es – sei er an Blutkrebs erkrankt. Nun meldet sich Anselmo selbst zu Wort – und dementiert diese Spekulationen, die er als Falschbehauptungen enttarnt.

Klärungsbedarf

„Meine Damen und Herren, hier spricht Philip H. Anselmo“, sagte Anselmo einem Video, das er in den Sozialen Netzwerken postete. „Es gibt eine KI-Seite, die total durchdreht und nur Blödsinn über mich verbreitet. Mir geht’s gut, ich bin kerngesund. Es ist unglaublich viel los.“ 

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Philip H Anselmo (@philiphanselmo)

Ein Post auf reddit fasst zusammen, welche Inhalte konkret im Netz kursierten. Diese teils offensichtlich mit KI generierten Bilder zeigen Anselmo in einem schlechten Gesundheitszustand, häufig ans Krankenhausbett gefesselt. Doch dem Musiker fehlt es tatsächlich an nichts, im Gegenteil. Wie er weiter erklärt, sei er derzeit schwer beschäftigt mit vielen Projekten.

„Ich mische gerade das neue Album von Down. King Parrot kommt in die Stadt. Ich arbeite im Studio an dem neuen Album von En Minor und versuche, es fertigzustellen. Es ist einfach tausendmal was los. Ich hoffe jedenfalls, dass es allen anderen genauso gut geht wie uns hier. Ganz viel Liebe an euch und vielen Dank an alle, die mir gute Besserung gewünscht haben. Mann, ey! Verdammter KI-Mist!“


