Der einstige Slayer-Riff-Schmied Kerry King gönnt sich und seiner Frau Ayesha eine Luftveränderung und zieht an den Hudson River.

Slayer-Gitarrist Kerry King hat einen neuen Wohnort. Logierte der 57-jährige in Los Angeles geborene Kalifornier zuletzt mit seiner Gattin Ayesha King in Las Vegas, hat sich das Paar nun eine neue Bleibe in keiner anderen Stadt als New York City gesucht. Diese Nachricht machte Ayesha jüngst in den Sozialen Medien publik, um den Fans die News aus erster Hand zu unterbreiten. Zurück in die Heimat "Ich nehme an, es ist an der Zeit, euch allen zu sagen, dass der King und ich nach New York City gezogen sind", beginnt Ayesha ihre Mitteilung. "Zurück nach Hause für mich. Ich freue mich darüber,…