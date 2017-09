Papa Roach: Jacoby Shaddix nach Stimmband-OP wieder genesen

Foto: Screenshot via Facebook, Papa Roach. All rights reserved.

Anfang August gab es für alle Papa Roach-Fans eine Horrormeldung: Jacoby Shaddix musste sich dringend einer Stimmband-Operation unterziehen, weswegen die für August angesetzten US-Liveshows abgesagt werden mussten.

Vor fünf Jahren musste Shaddix schon einmal an seinen Stimmbändern operiert werden. “Diesmal wurden die Probleme jedoch frühzeitig diagnostiziert und behandelt”, so die Band in einem Statement an die Papa Roach-Fans.

“Stimmbänder sind Musikeln, und wie bei Sportlern auch können sich Muskeln bei deren Beanspruchung verletzen. Wir hoffen auf euer Verständnis.” Shaddix konnte zum Glück rasch genesen, und die Tournee kann wie geplant fortgesetzt werden.

Seht hier die Videobotschaft von Jacoby Shaddix: