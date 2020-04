Parkway Drive-Doku am Wochenende im YouTube-Stream

Parkway Drive machen ihren Fans in Zeiten von sozialer Distanz eine Freude und bieten bestes Unterhaltung-Material für Daheim. Am Samstag um 23 Uhr wird der Metalcore-Trupp nämlich seine neuste Dokumentation ‘Viva The Underdogs’ kostenlos über YouTube im Stream zur Verfügung stellen. Der Streifen wird dann >>an dieser Stelle<< zu sehen sein. In einem Social Media-Post schrieben Parkway Drive dazu: „Wir werden unseren Dokumentarfilm ‘Viva The Underdogs’ an diesem Wochenende kostenlos über eine Youtube-Premiere streamen. Dies ist eine einmalige Veranstaltung“

Weiterlesen Parkway Drive: ‘Viva The Underdogs’-Premiere in Berlin Für einen Tag lief die neue Parkway Drive-Dokumentation ‘Viva The Underdogs’ im Kino und feierte dort ihre Weltpremiere. Wir waren dabei. Am 22. Januar feierte die Dokumentation Premiere in einigen Kinos. Seitdem war zunächst nicht bekannt, wie und ob der Film noch einmal zu sehen sein wird. Eine DVD-Veröffentlichung ist auch weiterhin nur zu vermuten.

Zur Doku veröffentlichten Parkway Drive außerdem auch ein gleichnamiges begleitendes Album (derzeit auch als Prämie in unserem Jahres-Abo erhältlich). Die Platte enthält Live-Aufnahmen vom Auftritt der Band beim Wacken Open Air 2019 und drei deutschsprachige Versionen der Lieder ‘Vice Grip’, ‘The Void’ und ‘Shadow Boxing’.