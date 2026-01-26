Parkway Drive arbeiten an neuer Musik. Das verriet Frontman Winston McCall in einem Interview mit dem Podcast ‘Everblack’. Wie er erklärte, befinde sich die Band derzeit in einer frühen Phase des Songwritings und sondiere fleißig ihre bisherigen Ideen.

Parkway Drive: So soll das neue Album klingen

Im Proberaum kommt reichlich Material zusammen, an dem die Musiker gemeinsamen feilen, wie McCall ausführte. „Es ist schön, wenn man etwas schreibt und sich ausmalt: ‚Wow, das wird die Leute umhauen.‘ Wenn man etwas geschaffen hat, sitzt man da und denkt: ‚Verdammt. Das ist cool‘“, so der Musiker. „Es ist einfach ein schönes Gefühl.“ Der Sänger gibt sich selbstbewusst. Dabei hat ein – wenn auch freudiges – Ereignis den Produktionsprozess ordentlich durcheinandergewirbelt.

Eigentlich wollten Parkway Drive bereits vor einiger Zeit ihr nächstes Album fertigstellen. Doch für die Band ergab sich im Juni 2025 die Gelegenheit, mit dem Sydney Opera House ein Konzert zu spielen, das nun veröffentlicht werden soll. „Wir bringen es als Live-Album […] heraus, und der dazugehörige Film kommt in die Kinos“, sagte McCall. „Ich freue mich riesig darauf, dass die Leute das hören, denn für diejenigen, die damals nicht dabei waren – und selbst für diejenigen, die zweieinhalb Stunden lang völlig überwältigt waren – ist es absolut atemberaubend.“

Für eine ähnlich positive Überraschung soll auch das neue Studiomaterial sorgen. McCall sagte, es handle sich dabei um „das kraftvollste Parkway Drive-Album seit Langem“. Der Sänger erläuterte: „Bei manchen Stücken denken wir uns: ‚Was war das Schnellste, das wir je gespielt haben? Lasst es uns noch schneller versuchen. Lasst uns das Härteste machen, was wir je gemacht haben.’“ Wann genau das neue Album von Parkway Drive erscheinen soll, ließ der Sänger allerdings offen.

