Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Parkway Drive: Neue Musik wird die härteste seit Langem

Parkway Drive, 26.09.2025, Hamburg, Barclaycard Arena
Parkway Drive, 26.09.2025, Hamburg, Barclaycard Arena
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Parkway Drive arbeiten derzeit an ihrem kommenden Studioalbum. Sänger Winston McCall versichert, dass die Musik ungewohnt ausfallen werde.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Parkway Drive arbeiten an neuer Musik. Das verriet Frontman Winston McCall in einem Interview mit dem Podcast ‘Everblack’. Wie er erklärte, befinde sich die Band derzeit in einer frühen Phase des Songwritings und sondiere fleißig ihre bisherigen Ideen.

Parkway Drive: So soll das neue Album klingen

Im Proberaum kommt reichlich Material zusammen, an dem die Musiker gemeinsamen feilen, wie McCall ausführte. „Es ist schön, wenn man etwas schreibt und sich ausmalt: ‚Wow, das wird die Leute umhauen.‘ Wenn man etwas geschaffen hat, sitzt man da und denkt: ‚Verdammt. Das ist cool‘“, so der Musiker. „Es ist einfach ein schönes Gefühl.“ Der Sänger gibt sich selbstbewusst. Dabei hat ein – wenn auch freudiges – Ereignis den Produktionsprozess ordentlich durcheinandergewirbelt.

Eigentlich wollten Parkway Drive bereits vor einiger Zeit ihr nächstes Album fertigstellen. Doch für die Band ergab sich im Juni 2025 die Gelegenheit, mit dem Sydney Opera House ein Konzert zu spielen, das nun veröffentlicht werden soll. „Wir bringen es als Live-Album […] heraus, und der dazugehörige Film kommt in die Kinos“, sagte McCall. „Ich freue mich riesig darauf, dass die Leute das hören, denn für diejenigen, die damals nicht dabei waren – und selbst für diejenigen, die zweieinhalb Stunden lang völlig überwältigt waren – ist es absolut atemberaubend.“

Electric Logo - T-Shirt
Electric Logo - T-Shirt
von Parkway Drive
Für € 27,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Für eine ähnlich positive Überraschung soll auch das neue Studiomaterial sorgen. McCall sagte, es handle sich dabei um „das kraftvollste Parkway Drive-Album seit Langem“. Der Sänger erläuterte: „Bei manchen Stücken denken wir uns: ‚Was war das Schnellste, das wir je gespielt haben? Lasst es uns noch schneller versuchen. Lasst uns das Härteste machen, was wir je gemacht haben.’“ Wann genau das neue Album von Parkway Drive erscheinen soll, ließ der Sänger allerdings offen.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Album everblack podcast Interview Metalcore Parkway Drive Studioalbum Sydney Opera House Winston McCall
Kreator: Neues Album ist „stark“, findet Frédéric Leclercq
Frédéric Leclercq (zuletzt bei Dragonforce aktiv) bedient neuerdings bei Kreator die vier tiefen Saiten
Am 16. Januar veröffentlichen Kreator ihr 16. Studioalbum KRUSHERS OF THE WORLD. Laut Bassist Frédéric Leclercq hat sich das Warten gelohnt.
Frédéric Leclercq zeigt sich im Interview mit Devil's Horns stolz auf das kommende Werk von Kreator, KRUSHERS OF THE WORLD. Dennoch blickt er selbstkritisch auf die jüngere Vergangenheit der Band. Aus gutem Grund, wie er erklärt. Kein Ziel ist hoch genug „Ich finde es großartig, dass wir als Band immer noch auf dem aufsteigenden Ast sind und unseren jetzigen Erfolg stetig ausbauen“, ordnet Leclercq ein. „In Europa sind wir Headliner der meisten Festivals, aber es geht immer noch mehr. Wir veröffentlichen nicht einfach nur ein Album. Ich denke, das tut niemand. Manchmal hat man das Gefühl, manche Leute bringen nur…
Weiterlesen
Zur Startseite