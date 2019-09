METAL HAMMER Paradise geht ins siebte Jahr und schießt jetzt die letzten Bands nach, die das Line-up für die kommende Ausgabe komplettieren.

Achtung, jetzt kommt’s noch mal richtig dicke: Am Freitag begrüßen wir zusätzlich zum Headliner Steel Panther und deutschen Größen wie Saltatio Mortis oder Destruction die Londoner Heavy-Thrasher Savage Messiah sowie die österreichisch-französischen Symphonic-Metaller Visions Of Atlantis (eine spannende Story zum Album und mehr findet ihr in diesem Heft) und die Thüringer Nachwuchs-Rocker Motorowl. Ein paar weitere Hochkaräter legen wir am Samstag zusätzlich zum Headliner Powerwolf und Schwergewichten wie Amorphis und J.B.O. nach: Wie von vielen von euch gefordert, heißen wir die Kultschmiede Riot V herzlich auf unserem Festival willkommen. Zudem thrashen uns Bonded (mit zwei ehemaligen Sodom-Mitgliedern) um den Verstand,…