Am Freitag (27.03.) ist GIGATON endlich in voller Länge verfügbar. Seit mehreren Wochen sind die ersten Single-Auskopplungen sowie immer wieder auch Snippets der neuen Songs zu hören. Nun gibt es kurz vor dem Release noch den Track ‘Quick Escape’ zu hören. Begleitet wird der Song mit einem Videospiel, in dem ihr als eines der Bandmitglieder – ähnlich wie beim Retro-Klassiker „Space Invaders“ – auf Reihen mit kleinen Angreifern schießen müsst.

Gesteuert wird das „Pearl Jam"-Raumschiff mit den Pfeiltasten auf der Tastatur, Schüsse feuert ihr dagegen recht intuitiv mit der Leertaste ab. Wenn ihr euch die Zeit vertreiben möchtet – hier ist das Videospiel zu finden. Den Song 'Quick Escape' gibt es mit einem schicken Visualizer-Video auf YouTube. Wenn ihr dieser Tage schon nicht aus dem Haus kommt, nehmen euch Pearl Jam eben mit auf die Reise:

Das Arcade-Spiel passt natürlich gut zum Thema des Songs ‘Quick Escape’: Darin singt Eddie Vedder über eine Dystopie auf einem Planeten, der von der Menschheit zerstört wurde – und er erwähnt auch Trump, der dafür verantwortlich sei.

Crossed the border to Morocco Kashmir to Marrakech The lengths we had to go to then To find a place Trump hadn’t fucked up yet

Damit die Bevölkerung weiter existieren kann, muss sie auf den Mars fliegen.

And here we are, the red planet

Craters across the skyline

A sleep sack in a bivouac

And a Kerouac sense of time

Oh, and we think about the old days

Of green grass, sky and red wine

Should’ve known, so fragile

And avoided this one-way flight