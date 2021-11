Peter Tägtgren unterstützt rechten US-Impfgegner

Man sollte meinen, alle Musiker wären als Leidtragende der Pandemie — geldeinbringende Konzerte waren immerhin lange nicht möglich –, große Befürworter der Impfung gegen das Coronavirus. Ausnahmen (siehe Ted Nugent) bestätigen bekanntlich die Regel. Doch dass auch vermeintlich aufgeklärte europäische Metaller zu Impfverweigerern oder -gegnern gehören, überrascht dann doch. Und gerade bei Szene-Veteranen wie Hypocrisy– und Pain-Mastermind Peter Tägtgren schmerzen solche Einsichten um so mehr.

Land Of The Free

Letzterer hat nicht nur kürzlich mit dem neuen Hypocrisy-Track ‘Chemical Whore’ verbal und metallisch scheinbar gegen das Impfen geschossen (in Wahrheit soll der Songs bereits vor der Pandemie entstanden sein). Er hat nun auch wohlwollende Kommentare unter einem Bild des rechten US-Radiomoderatoren Dan Bongino gepostet (siehe unten). Der konservative Amerikaner ist zwar selbst geimpft, hat jedoch etwas dagegen, dass eine Impfung vorgeschrieben wird — auch wenn dadurch die Pandemie am wirkungsvollsten bekämpft wird und Menschenleben gerettet werden. Peter Tägtgren hat nun kürzlich unter ein Foto von Bongino das aufmunternde Neil Young-Zitat „Keep on rocking in the free world“ gepostet. Doch damit nicht genug…

Auf einen Kommentar eines anderen Facebook-Users antwortete der Schwede: „Ich bin nicht hier, um zu debattieren. Ich bin hier, um zu unterstützen. Es ist nicht mein Land, aber es liegt mir am Herzen. Und ich unterstütze Dan Bongino mit seinen Optionen. Ups, das war’s wohl mit meinem Arbeitsvisum für die nächste Tour. Vielleicht ist es das wert.“ Dass Peter Tägtgren lediglich aufgrund solcher Posts in den sozialen Medien ein Arbeitsvisum für die USA verweigert wird, ist wohl äußerst unwahrscheinlich. Wenn er keinen Impfnachweise vorbringen kann, dürfte die Sache allerdings ganz anders aussehen. Dann wird er vermutlich gar nicht erst in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen.

Es fragt sich wirklich, wie man sich als auf Tourneen angewiesener Musiker einer so offenkundig vernünftigen und einleuchtenden Sache wie dem Impfen verweigern kann. Vielleicht war diese Attitüde von Peter Tägtgren auch ein Grund für seinen Ausstieg bei Lindemann. Man sollte hier bei Gelegenheit mal nachhaken.