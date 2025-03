auch interessant

Zurzeit läuft es angesichts der Pantera-Reunion ziemlich gut für Phil Anselmo. Vor neun Jahren hatte sich der Sänger jedoch heftig in die Nesseln gesetzt. So ließ sich der 56-Jährige beim Dimebash 2016 zu einem Hitlergruß hinreißen und schien zudem noch „White Power!“ ins Publikum zu schreien. Laut Derek Engemann, Anselmos Band-Kollege bei Scour, schämt sich Phil dafür.

Öl ins Feuer

Im einem wieder offline genommenen Interview beim John The Ninja-Podcast rekapitulierte Engemann den besagten Abend inklusive des Aussetzers von Phil Anselmo. „Das war ein bedauerliches Event, um es milde auszudrücken. John Jarvis [ebenfalls bei Scour — Anm.d.R.] und ich waren tatsächlich bei jenem Dimebash vor Ort. Wir hingen hinter der Bühne ab und tranken. Es wurde viel getrunken. So war es damals. Aber viele Leute kapieren nicht, was passierte. Sie haben an diesem Abend also alle für Dimebag gejammt, Supergroups mit verschiedenen Leuten traten auf. Rex Brown war da, alle möglichen Leute waren da.

Und am Ende gab Phil drei Songs zum Besten. Ein Motörhead-Cover, ‘A New Level’ und noch etwas anderes. In dem Moment, als Phil auf die Bühne kam, fing eine Gruppe von drei Kerlen an, ihn blöd von der Seite anzumachen: ,Du verdammter Rassist!‘. Und so weiter… Alle meinten: ‚Seid still. Wir versuchen hier Pantera zu genießen. Das ist für Dimebag. Hier geht es nicht um euren Mist.‘ Doch sie machten einfach die ganze Zeit weiter, während er auf der Bühne war. Am Ende ist er einfach ausgerastet. Und er war ein bisschen betrunken und hat das Anstößigste gemacht, was er diesen Leuten antun konnte. Doch sie waren da mit ihren Kameras.

Es war nicht so, dass er puren Hass in seinem Herzen hatte. Diese Idioten haben ihn den ganzen Abend angemacht, da hat er eben Öl ins Feuer gegossen. Es war super unglücklich. Ich weiß, dass er sich schrecklich deswegen fühlt.“

