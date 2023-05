Philip Anselmo über die Konföderierten-Flagge

Phil Anselmo mit Down beim Hellfest am 19. Juni 2022 in Clisson

Pantera-Frontmann Philip Anselmo hat sich öffentlich von der Flagge der Konföderierten distanziert. Der 54-jährige Sänger äußerte sich dazu während des Konzerts am Freitag, den 26. Mai in Sofia, Bulgarien. Er wandte sich an einen Fan im Publikum, der ein Schild mit der Flagge der Konföderierten zeigte.

Diese hatten Pantera als Teil der Bühnenproduktion der Band und in Merchandise-Designs verwendet, unter anderem auf dem ‘Hesher Dream’-Shirt, das 2015 über den offiziellen Webshop verkauft worden war. Bevor Anselmo den letzten Song ‘Cowboys From Hell’ anstimmte, sagte Philip dem Publikum: „Hier drüben ist eine Person, die dieses Schild hochhält und versucht, die verdammte Show zu ruinieren. Ich verleugne die verdammte Flagge – sie ist lächerlich. Haltet die Politik aus der Scheiße raus.“

Anselmo: „Flaggen bedeuten mir nichts.“

Im September 2016 wurden Anselmo und Bassist Rex Brown in einem Interview mit dem amerikanischen Rolling Stone über das Fotobuch ‘A Vulgar Display Of Pantera’ gebeten, ein Foto des Bühnenbilds der Band von der „Reinventing The Steel“-Tournee 2001 zu kommentieren, auf dem die Flagge der Konföderierten abgebildet war.

Anselmo sagte: „Erstens: Flaggen bedeuten mir nichts. Zweitens: Egal, was ich sage, ich bin verdammt, wenn ich es tue, und verdammt, wenn ich es nicht tue. Aber die Wahrheit ist, wir haben uns nicht zu irgendeiner geheimen Macht oder Struktur bekannt. Ich glaube, wir haben die Flagge der Konföderierten nur wegen Lynyrd Skynyrd benutzt. Wir hatten von den Musikern vor uns gelernt.“

Konföderierten-Flagge: Ein Symbol für Rassismus?

Rex Brown fügte hinzu: „Die Flagge der Konföderierten ist auf der Rückseite des Covers von THE GREAT SOUTHERN TRENDKILL. Es gab noch immer Staaten, die sie auf ihren Staatsflaggen hatten. Heutzutage ist es verboten, sie zu verwenden. Aber die Verwendung der Flagge hatte nichts mit Rassismus zu tun, keiner von uns ist so. Lynyrd Skynyrd haben sie jahrelang benutzt und tun es noch immer. Jetzt verwechseln die Leute das mit Rassismus und Hass.“

Die Symbolik der Konföderiertenflagge war Gegenstand einer emotionalen Debatte in den Südstaaten nach dem Massaker an neun Schwarzen durch einen weißen Schützen in South Carolina im Jahr 2015. Der mutmaßliche Mörder Dylann Roof war mit der Flagge der Konföderierten abgebildet worden, bevor er die Morde begangen haben soll.

