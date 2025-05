Die komplette Hautnah-Rubrik mit Herman Rarebell findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung?

Herman Rarebell: The Rolling Stones HACKNEY DIAMONDS.

MH: Welche Platte hat dein Leben verändert?

HR: LED ZEPPELIN 2, mit ‘Whole Lotta Love’ (auch 1969). Bonhams Schlagzeugspiel ist einfach beeindruckend. Und ich wusste damals: „Das will ich auch machen.“ Diese Scheibe hat mich maßgeblich geprägt. Andere Drum-Einflüsse waren Ginger Baker (Cream) oder Mitch Mitchell von The Jimi Hendrix Experience. Zwei außergewöhnliche Trios, die mich beeinflusst und mein Leben (bekanntlich) verändert haben.

HR: LOVEDRIVE von den Scorpions (1979) hat für mich immer noch das beste Cover. Das war damals das „Cover des Jahres“ im Playboy. Das auffallende Motiv und der „Explicit Advisory“-Sticker haben uns natürlich geholfen … In den USA und anderswo haben wir nicht zuletzt deshalb schnell Gold erhalten. Viele der Texte hatte ich seinerzeit geschrieben. Das schlimmste Cover hat Led Zeppelins IN THROUGH THE OUT DOOR, auch 1979. Dieses Papiertüten-Cover fand ich seinerzeit respektlos gegenüber den Fans, die mit einer Erwartungshaltung auf das Album und sein Artwork hinfieberten.

MH: Welche Platte würdest du deinem besten Freund empfehlen?

HR: Eigentlich alles von Led Zeppelin …

MH: Welche Platte deiner Sammlung verdient das Prädikat „peinlich“?

HR: Puh, ich habe eigentlich nie eine peinliche Platte gekauft oder angenommen. Oder doch: MARMOR, STEIN UND EISEN BRICHT von Drafi Deutscher – so habe ich mir Rock nicht vorgestellt.

Die komplette Hautnah-Rubrik mit Herman Rarebell findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.