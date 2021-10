Plattenteller mit John Bush (Armored Saint)

Das Konzert, bei dem sie ihr Kultwerk am Stück spielten, fand zwar schon 2018 statt, veröffentlicht wird der Mitschnitt namens SYMBOL OF SALVATION LIVE aber erst jetzt, also pünktlich im Jubiläumsjahr. Auch Sänger John Bush setzt am liebsten auf die guten alten Klassiker…

METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert?

John Bush: Da gibt es viele, beispielsweise U2s THE UNFORGETTABLE FIRE. Ich erinnere mich daran, wie süchtig Dave (Prichard, 1990 verstorbener Ex-Gitarrist – Anm.d.A.) und ich nach diesem Album waren. Er kiffte, während er die Platte in seiner Schlafkoje hörte. Ich fragte ihn, wie er sich darauf konzentrieren könne, und er meinte, sie sei wie der Soundtrack eines Films. Ich würde außerdem gerne UNLEASHED IN THE EAST von Judas Priest nennen – dieses Cover!

MH: Welche Platte würdest du deinem besten Freund empfehlen?

JB: All die alten 45er, die ich als Kind hatte. Es waren wirklich gute Sachen dabei – The Raspberries, Looking Glass, Spinners, um nur ein paar zu nennen.

MH: Gibt es ein Album, auf dem du besonders gerne mitgespielt hättest?

JB: JAILBREAK von Thin Lizzy.

MH: Jemand möchte, dass du ihm eine Platte empfiehlst, die in den Siebzigern veröffentlicht wurde. Welche würdest du vorschlagen?

JB: Queen A NIGHT AT THE OPERA.

MH: In welchem Song lässt sich die Gesinnung deiner Band am besten zusammenfassen?

JB: ‘Win Hands Down’ aufgrund seines ­coolen Texinhalts und tollen Gitarrenspiels. Hymnisch!

