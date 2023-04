Nach dem Ausfall von Tilen Hudrap heuert Ex-Accept-Musiker Peter Baltes nun als permanenter Bassist bei U.D.O. sowie Dirkschneider an.

Peter Baltes half zuletzt sowieso schon bei U.D.O. am Bass aus, weil Tilen Hudrap Anfang September 2022 aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste. Ursprünglich war der Ex-Accept-Musiker nur als Übergangslösung gedacht, doch mit der Zeit kristallisierte sich heraus, dass die Band die Position am Tieftöner dauerhaft neu besetzen muss. Daher steigt Baltes nun fest bei U.D.O. und Dirkschneider ein. "Seitdem ich Accept verlassen habe, war ich keinesfalls untätig, sondern habe Musik für Film- und TV-Produktionen sowie diverse Künstler/innen aus aller Welt geschrieben und aufgenommen", kommentiert Peter Baltes. "In diesem Rahmen bin ich auch wieder mit Udo zusammengekommen und wir haben gemeinsam…