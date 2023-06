Polaris-Gitarrist Ryan Siew verstorben

Polaris mussten Abschied von Ryan Siew nehmen. Der Lead-Gitarrist der Metalcore-Gruppe aus Australien ist im Alter von lediglich 26 Jahren gestorben. Siew stieg 2013 bei der Band aus Sydney ein — und starb letztlich am Morgen des 19. Juni 2023. Zur Todesursache machte die Formation keine Angaben.

Seelenverwandter

„Mit gebrochenem Herzen und tiefster Trauer verkünden wir, dass unser lieber Bruder und Bandkollege Ryan Siew am Montagmorgen, den 19. Juni verschieden ist“, schreiben Polaris in den Sozialen Medien. „Er war 26 Jahre alt und zehn Jahre lang unser bester Freund sowie künstlerischer Seelenverwandter. Diese Jahre werden niemals genug sein. Er war gutherzig und schlau, lustig und mutig und kreativ. Und er war über die Maßen talentiert. Er liebte Kunst und Schönheit in all seinen Formen. Zudem liebte er großartiges Essen in toller Gesellschaft.

Außerdem liebte Ryan Harry Potter, Psycho-Thriller und Dokumentationen über Verbrechen. Des Weiteren liebte er mehr verschiedene Arten von Musik, als man sich jemals vorstellen könnte. Und er sprach die Sprache der Musik auf Arten, die nur die wenigsten von uns beherrschen. Am wichtigsten ist, dass er seine Familie und Freunde liebte und anhimmelte. Überdies wurde er von so vielen bewundert. Ryan, wir lieben dich und werden dich für den Rest unserer Tage vermissen. Wir werden niemals das Loch wieder füllen können, das du in unser aller Leben hinterlässt.“

