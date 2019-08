Polizei gerufen, weil Metal-Band bei Walmart parkt

Nach den beiden jüngsten Amokläufen in den USA sind die Menschen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zum Teil recht angespannt. Dies bekam nun die Death Metal-Gruppe Torn The Fuck Apart zu spüren, die nichts anderes machte, als in ihrem Van auf dem Parkplatz des Walmart in Forest Park im Bundesstaat Illinois zu sitzen. Irgendjemanden kamen vier Typen in schwarzen T-Shirts offensichtlich dezent spanisch vor, weswegen dieser jenige die Polizei rief. Die Beamten rückten an, zeigten sich aber total entspannt und waren sogar für ein gestelltes Handschellenfoto zu haben (siehe oben).

Sänger und Gitarrist Michael Langner schildert das skurrile Ereignis wie folgt: „Wir hatten morgens angehalten und weiter hinten auf dem Walmart-Parkplatz in Forest Park, IL geparkt, um uns zu strecken und ein paar Dinge zu besorgen. Wir hatten eine Nacht frei und genossen das Chicago Domination Fest. Wir waren dort seit ungefähr einer Stunde, dann ging unser Drummer in den Laden und holte ein paar Sachen. Etwa 15 Minuten nachdem er losgegangen war, hörten wir ein Gespräch über Funk hinter dem Van und bemerkten eine Polizei-Auto, das hinter uns gefahren war.

Dein Freund und Helfer

Genauso schnell sahen wir, wie drei weitere Autos heranfuhren und uns umstellten. Wir beantworteten ein wenige Minuten Fragen, dann sagte ein Polizist, sie seien hier weil die mehrere Anrufe wegen eines dunklen Vans mit ‚verdächtigten Figuren‘ drin bekamen. Nachdem alle Ausweise kontrolliert waren, wussten sie, dass das nicht der Fall war. Die Polizisten waren sehr professionell und respektvoll zu uns, als sie bemerkten, dass wir keine Bedrohung für irgendjemand sind.

Und sie haben sogar Bilder mit uns aufgenommen, als wir unter Arrest stehen. Darüber hinaus haben sie mitgespielt und unserem Schlagzeuger erzählt, sie hätten Haftbefehle gegen uns und wir stünden unter Arrest, als er zurück zum Van kam. Wir geben der Polizei nicht die Schuld dafür, dass sie ihren Job macht. Sie haben das gut gehandhabt. Aber es war beunruhigend, dass wir als verdächtig angesehen wurden wegen der Art, wie ein Metalhead aussieht.“

