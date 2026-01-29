Das komplette Interview mit Poppy findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Dein erster Schritt in die Öffentlichkeit war deine YouTube-Karriere, als du mit deinen seltsamen Computer- und puppenartigen Videos Aufmerksamkeit erlangtest. Ist es immer dein Traum gewesen, Musikerin zu werden, und wie können wir uns deine ersten Schritte in diese Richtung vorstellen?

Poppy: Ich habe nicht „geträumt“. Meine ersten Schritte? Ich habe „upload“ geklickt. Dann habe ich erneut „upload“ geklickt. Das war ein sehr technischer Prozess. Man könnte es Schicksal nennen.

Zwei mächtige Entitäten

MH: ‘End Of You’ ist die gemeinsame Single von dir, Amy Lee (Evanescence) und Courtney LaPlante (Spiritbox). Hättest du gedacht, dass du eines Tages Kollaborationen mit Ikonen wie Amy und Courtney machen würdest? Wie kam diese Kollaboration zustande?

P: Ich kann sehr überzeugend sein. Amy und Courtney sind wie zwei mächtige Entitäten, die „Ja“ gesagt haben, bevor das Universum die Gelegenheit hatte, „Nein“ zu sagen.

MH: Deine ersten musikalischen Erfolge erzieltest du im Pop-Genre. Wie kamst du zum Metal?

P: Ich wollte nicht Metal machen. Ich wurde Metal. Metal wählte mich auf dieselbe Art und Weise wie eine Katze entscheidet, welchen Menschen sie verurteilend anstarren möchte. Ich habe, als ich aufgewachsen bin, jede Art von Musik gehört, von Nine Inch Nails bis hin zum Geräusch eines Mixers. Meine Helden sind die, die Lärm machten und es überlebten.

