Porcupine Tree im TV: Konzert von 2005 aus Köln

Wenn der Name Porcupine Tree fällt, schnallzen Progressive Metal-Fans freudig mit der Fan-Zunge, denn die Briten gehören zur Spitzenklasse des Genres. Ursprünglich entstanden Porcupine Tree aus einer Bierlaune heraus. Steven Wilson lässt auf den neun bisher erschienenen Studioalben unterschiedliche Musikstile miteinander fusionieren und verbindet düsteren Heavy Metal mit zarten Ambient-Klängen und bombastischen Synthesizer-Teppichen zu einer modernen, progressiven Melange, der trotz aller Detailverliebtheit nie das Fingerspitzengefühl für griffiges Songwriting verloren ging.

Inspiriert von psychedelischen Spätsechziger-Sounds, Seventies-Artrock-Elementen und zeitgemäßem Alternativerock gründete Steven Wilson Ende der Achtziger Jahre Porcupine Tree. In den Neunzigern arbeitete sich die Band von der britischen Underground-Szene in die erste Liga der modernen Progressive-Rock-Acts hoch. Am 19.11.2005 spielte das Quintett in der Kölner Live Music Hall ein umjubeltes Konzert, dessen musikalische Brillanz durch eine spektakuläre Light-Show und psychedelische Video-Projektionen untermalt wurde. (Quelle: WDR Rockpalast)

Sendezeit: Montag, 11.11.2019, 00:45 bis 02 Uhr im WDR Fernsehen.

Porcupine Tree

Steven Wilson (Gesang, Gitarre)

Colin Edwin (Bass)

Richard Barbieri (Keyboard)

Gavin Harrison (Schlagzeug)

John Wesley Dearth (Gitarre, Gesang)