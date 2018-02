Primordial: Die Hörprobe von EXILE AMONGST THE RUINS

Mit ihrem neunten Album EXILE AMONGST THE RUINS arbeiten sich Primordial weiter ins Feld der gepeinigten Heavy Metal-Hymnen vor. Aus Frontmann ALAN AVERILL wehklagt mehr denn je die Pein der irischen Nation.

Die Hörprobe EXILE AMONGST THE RUINS

VÖ: 30. März

Nail Their Tongues

Und zu Beginn läuten die Totenglocken: Der knapp zehnminütige Opener kippt mehrfach von schwerem Midtempo in garstige Raserei. Averill singt und schreit sich die Seele aus dem Leib.

To Hell Or The Hangman

Flotter Rocker mit hypnotisierendem Riffing und gesanglicher Wehklage. Sicher nicht die stärkste Nummer des Albums.

Where Lie The Gods

Jetzt drehen sie auf: Andächtig gezupfte Folk-Gitarren zu dumpf-rituellen Percussions verbreiten heidnischen Geist, bevor eine melancholische Midtempo-Ballade für Staunen und Andacht sorgt. Unschlagbar episches Finale!

Exile Amongst The Ruins

Atmosphärisch ebenfalls reduziert, zurückgenommen: Primordial konzentrieren sich 2018 auf das Wesentliche und flechten auch hier große Melodien mit Folk-Feeling in den schleppenden Sound-Wall.

Upon Our Spiritual Deathbed

Schwerer Brecher voller Groll und Verzweiflung: Eine stampfende, donnernde Hymne.

Stolen Years

Schwermut und Bedauern prägen diese abermals balladeske, wehmütige Nummer. Stark, weil nicht kitschig.

Sunken Lungs

Etwas zerfahrenes und chaotisches Stück über die elementare Kraft der Ozeane. Das können sie besser!

Last Call

So zum Beispiel: Beinahe etablieren die Iren hier einen Post-Primordial-Sound. Sphärisch und dennoch archaisch; meditativ, aber kraftvoll.

Fazit: Ein Album voller überlanger Songs, großer Melodien und Gefühle: Primordial geben sich reduzierter und weniger aggressiv – aber keineswegs weniger intensiv!

