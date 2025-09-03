Toggle menu

Euroblast 2025: Alle Infos zum Festival

Publikum
Euroblast Festival 2018
Foto: Celia Woitas. All rights reserved.
von
Das Euroblast Festival lockt Progressive-Fans aus aller Welt nach Köln, so auch 2025. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Festival!
Datum

Das Euroblast Festival findet vom 26. bis zum 28. September 2025 statt.

Veranstaltungsort

Köln (Deutz), Essigfabrik

Adresse:

Siegburger Straße 110
50679 Köln

www.euroblast.net / instagram.com/euroblast_official

Preise & Tickets

Tages-Tickets ab 49,- Euro findet ihr hier.

 

 

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Hier die bisherigen Band-Bestätigungen:

  • Abbie Falls
  • Baïkal
  • Benthos
  • The Broken Horizon
  • Burden To Atlas
  • Cevret
  • The Dear Hunter
  • Distant Dream
  • Dream State
  • Dvne
  • Esoterica
  • Haken
  • The Intersphere
  • Intervals
  • Isbjörg
  • Ron Minis
  • Necrotted
  • Night Verses
  • No Oath
  • Ron Minis
  • Royal Sorrow
  • Second Horizon
  • Sunborn
  • Tesseract
  • Vianova
  • Voyager
  • Walkways

Running Order

 

Aftermovie 2024

