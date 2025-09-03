Datum

Das Euroblast Festival findet vom 26. bis zum 28. September 2025 statt.

Veranstaltungsort

Köln (Deutz), Essigfabrik

Adresse:

Siegburger Straße 110

50679 Köln

www.euroblast.net / instagram.com/euroblast_official

Preise & Tickets

Tages-Tickets ab 49,- Euro findet ihr hier.

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Hier die bisherigen Band-Bestätigungen:

Abbie Falls

Baïkal

Benthos

The Broken Horizon

Burden To Atlas

Cevret

The Dear Hunter

Distant Dream

Dream State

Dvne

Esoterica

Haken

The Intersphere

Intervals

Isbjörg

Ron Minis

Necrotted

Night Verses

No Oath

Ron Minis

Royal Sorrow

Second Horizon

Sunborn

Tesseract

Vianova

Voyager

Walkways

Running Order

Aftermovie 2024

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights