Datum
Das Euroblast Festival findet vom 26. bis zum 28. September 2025 statt.
Veranstaltungsort
Köln (Deutz), Essigfabrik
Adresse:
Siegburger Straße 110
50679 Köln
www.euroblast.net / instagram.com/euroblast_official
Preise & Tickets
Tages-Tickets ab 49,- Euro findet ihr hier.
Bands
In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Hier die bisherigen Band-Bestätigungen:
- Abbie Falls
- Baïkal
- Benthos
- The Broken Horizon
- Burden To Atlas
- Cevret
- The Dear Hunter
- Distant Dream
- Dream State
- Dvne
- Esoterica
- Haken
- The Intersphere
- Intervals
- Isbjörg
- Ron Minis
- Necrotted
- Night Verses
- No Oath
- Royal Sorrow
- Second Horizon
- Sunborn
- Tesseract
- Vianova
- Voyager
- Walkways
Running Order
Aftermovie 2024
—
