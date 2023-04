Privater Besitz von Freddie Mercury wird versteigert

Es ist kein Geheimnis, dass der ehemalige Queen-Frontmann und Sänger Freddie Mercury es gerne pracht- und prunkvoll mochte. Aber nicht nur auf der Bühne musste es majestätisch zugehen, auch in seinem Privatbesitz haben sich zahlreiche Objekte aus der Musik- und Kunstwelt angehäuft. Diese bisher nie gezeigten Besitztümer sollen nun nicht nur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sondern auch ein neues Zuhause finden.

Freddies Besitz geht vor dem Verkauf auf Tournee

Die Gegenstände stellt Mary Austin zur Verfügung, die Erbin von Freddie Mercurys privatem Besitz, die zu Lebzeiten des Briten eine seiner engsten Vertrauten war. 1500 Gegenstände werden über den Zeitraum vom 4. August bis 5. September in London ausgestellt. Davor kann man das Rock-Star-Sammelsurium im Juni in New York, Los Angeles und Hong Kong besuchen.

Die darauffolgenden vier Auktionen starten am 6. September und teilen sich in die zwei Schwerpunkte „Auf der Bühne“ und „Zuhause“ auf. Dazu soll im Rahmen der Auktionsreihe ein limitiertes Buch erscheinen, welches die Sammlung des Künstlers katalogisiert.

Mary Austin: Mercury liebte nichts mehr als Auktionen

Es war mir wichtig, es so zu machen wie Freddie es gemocht hätte. Er war ein unglaublicher und intelligenter Sammler, der uns zeigte, dass Schönheit, Spaß und Gesprächspotenzial in allem stecken. Ich hoffe das ist eine Möglichkeit, viele Facetten von Freddie zu teilen, sowohl die öffentlichen als auch privaten, damit die Welt diesen einzigartigen und wunderschönen Geist etwas mehr versteht und feiert.“

