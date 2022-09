Protection Of Hate-Drummer Marko Schröder ist verstorben

Gestern, am 04. September 2022, ereilte die Online-Welt die tragische Nachricht über den plötzlichen Tod des Protection Of Hate-Schlagzeugers Marko „Mark Schrod“ Schröder. Der Drummer, der die Berliner Underground- und Hardcore-Szene seit Jahrzehnten tatkräftig vorangebracht hatte, unterlag mit nur 55 Jahren den tödlichen Fängen der Zeit.

Nach seiner Mitgliedschaft bei Lurchgäng und den Death-Thrashern Postmorten ging der Musiker sowohl mit Infight als auch mit Protection Of Hate an den Start. Nebst beachtlicher Trommelfähigkeiten konnte Marko Schröder auch im Rahmen von Zephyr's Odem redaktionell und als allseits geschätzter Freund glänzen. Redakteure des Online-Magazins, das sich „scheuklappenlos" den Klängen des Schwermetalls widmet, richteten rührende Worte an den verstorbenen Kollegen, die ihr hier nachlesen könnt.

Insbesondere auf die lebenslustige und trinkfreudige Manier des Musikers wird sowohl im Beitrag als auch in den Online-Kommentaren verwiesen. Laut Zephyr’s Odem heißt es: „Jeder, der ihn kannte, hat mindestens eine lustige Anekdote über unser Trommelmonster mit seinem bellenden Lachen parat. Und wenn ich jetzt damit beginnen würde, meine Erinnerungen an diesen feinen Menschen in Gänze aufzuschreiben, würde im Endeffekt ein Buch dabei herauskommen.“

Allem voran wird allerdings die Vermissung formuliert. Via Facebook bekunden derzeit Fans, Freunde und Angehörige ihre Trauer und Fassungslosigkeit um den Tod des Musikers. Auch wir möchten all jenen, die Marko Schröder nahestanden, unser herzlichstes Beileid aussprechen. Rest in peace.

