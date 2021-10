Puddle Of Mudd: Wes Scantlin halten Frauen auf Tour zu lange wach

In einem Interview mit Reel Talker berichtet Puddle Of Mudd-Vokalist Wes Scantlin, dass er sich nur schwer auf seinen Job konzentrieren kann, wenn ihn Frauen und weibliche Fans auf Tour „zu lange wach halten“. Speziell in Bezug auf seine stimmliche Leistung und die seiner Kollegen sowie deren Aufrechterhaltung auf Tour betont er, dass „nichts gegen die Damen einzuwenden ist, sie dich aber einfach zu lange wachhalten“.