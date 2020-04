Video

Wes Scantlin versaut Nirvana-Cover ‘About A Girl’

Foto: WireImage, Chelsea Lauren/GettyImages. All rights reserved.

Puddle of Mudd-Frontmann Wes Scantlin hier beim Epicenter Rock Festival im Verizon Wireless Amphitheater am 24. September 2011 im kalifornischen Irvine

Puddle Of Mudd haben noch nie zu den innovativsten und einfallsreichsten Bands gezählt. Wenn man die dreistesten Nirvana-Epigonen sucht, gelangt man ohne Umschweife direkt zu den Rockern um Frontmann Wes Scantlin. Dessen Stimme ähnelt der von Kurt Cobain freilich sehr. Und dennoch hat der Sänger kürzlich ein Cover des Nirvana-Hits ‘About A Girl’ grandios in den Sand gesetzt (siehe Video unten, Original siehe ganz unten).

Und zwar so sehr, dass es wehtut. Fans der Grunge-Ikonen dürften es gerade mal so lange ertragen den Clip anzuschauen, bis Scantlin zu singen anfängt. Denn leider vermag er es nicht, die hohen Töne zu treffen. Dabei versucht er sie (mehr oder weniger verzweifelt) herauszupressen – und macht dabei brutal angestrengte Gesichtsausdrücke. Warum Puddle Of Mudd das Nirvana-Cover nicht einfach noch einmal angefangen haben (beziehungsweise solange, bis es geklappt hat)? Das Stelldichein war ein leider Live-Auftritt für den Radiosender SiriusXM.

Was zur Hölle?

Und da Wes Scantlin hierbei so grandios scheitert und unterirdisch abliefert, hat das Video dementsprechend große Aufmerksamkeit erlangt. Bis jetzt (Stand: 20.4.2020 um 12 Uhr) haben sich rund 1.456.000 Menschen den Clip reingezogen. Darunter auch der witzige Gitarren-Youtuber Jared Dines, der seine Reaktion direkt ins Netz gestellt hat (siehe ebenfalls unten), die sich wiederum bereits schon 450.000 Menschen angetan haben. Dabei weist er zuerst auf das vielsagende Like/Dislike-Verhältnis hin, das derzeit bei 26oo Likes und 17.500 Dislike liegt.

Als Dines dann das Nirvana-Cover von Puddle Of Mudd startet, entgleiten ihm förmlich die Gesichtszüge. „Er steht kurz davor, sich in die Hose zu machen“, scherzt Jared über den Grimassen schneidenden Scantlin. Dann muss Dines erstmal das Gesehene verdauen. Als er zurückkommt, hat er einen guten Rat mitgebracht: „Junge, stimm den Song einen Ton herunter! Stimmt ihn zwei Töne runter! Was macht ihr da?“