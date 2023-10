Queen: So fühlte sich Paul Rodgers als Frontmann

In einem Interview mit BBC Schottland wurde Paul Rodgers nach seiner Zeit bei Queen gefragt. An das mehrjährige Intermezzo hat er gute Erinnerungen – weil er sich an einen simplen Ratschlag gehalten hat.

Gute Erfahrungen

Empfehlung der Redaktion Brian May: Queen haben den Thrash Metal erfunden Thrash Metal Ein Track von SHEER HEART ATTACK, dem dritten Studioalbum von Queen, hat laut Gitarrist Brian May die Blaupause für den Thrash Metal geliefert. „Brian (May, Gitarrist – Anm.d.A.) sagte zu mir: ‚Können wir zum Spaß ein paar Shows in Europa spielen?‘ Und ich antwortete: ‚Das hört sich fantastisch an’“ , erklärte Paul. „Wir hatten ‘All Right Now’ zusammen gespielt, ebenso ‘We Will Rock You’ und ‘We Are The Champions’, und zu diesem Zeitpunkt ergab das irgendwie Sinn. Sie sind sehr vielseitig. […] Es gibt so viele tolle Hits.“ Daraufhin spielten Paul Rodgers und Queen ein paar Shows, um zu sehen, wie die Zusammenarbeit auf der Bühne funktioniert. Aus ersten Terminen entwickelte sich eine vierjährige Zusammenarbeit. „Wir tourten zweimal um die Welt und nahmen ein Studioalbum auf. Es war wirklich spannend. Schlussendlich hatte ich jedoch das Gefühl, dass ich mich zu weit von mir entfernte. Ich wollte meine eigene Musik machen und Abstand nehmen. Aber es war ein wilder und aufregender Lauf.“

Über seine Herangehensweise an das Singen von Liedern, die von dem verstorbenen Queen-Frontmann Freddie Mercury geschrieben und aufgenommen wurden, sagte Paul: „Ich habe mich wirklich gefragt, was die Leute davon halten würden. […] Aber wir hatten es einfach getan, und es war ein musikalischer Erfolg […], und jeder von ihnen hat fantastisch gespielt. Brian ist ein großartiger Gitarrist. Und ich wollte nicht bloß in die Rolle von jemand anderem schlüpfen. Ich wollte ich selbst sein.“

Empfehlung der Redaktion Paul Rodgers erlitt mehrere Schlaganfälle Bluesrock, Hard Rock , Rock Der frühere Free- und aktuelle Bad Company-Sänger Paul Rodgers erlitt in den vergangenen Jahren mehrere Schlaganfälle, wie er in einem Interview berichtete. Inspiriert zu dieser Einsicht hat Paul Rodgers der AC/DC-Sänger Brian Johnson, der nach seinem Eintritt in die Band vor einer ähnlichen Herausforderung stand. „An seinem ersten Abend auf der Bühne kam der Gitarrist auf ihn zu und meinte: ‚Mach dir keine Sorgen. Sei einfach du selbst.‘ Und auch ich werde das immer tun. Ich werde nicht versuchen, jemanden zu ersetzen. Ich werde einfach ich selbst sein, also habe ich mir vorgenommen, die Songs grundsätzlich auf meine Art und Weise zu interpretieren.“

