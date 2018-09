Queens Of The Stone Age spielen Benefizkonzert für ein Kinderkrankenhaus

Foto: Screenshot via YouTube, Queens Of The Stone Age. All rights reserved.

Queens Of The Stone Age beendeten ihre Welttour nach 129 Shows mit einem akustischen Benefizkonzert. Geplant war als letzter Halt ihrer Tournee ein Gig am 12. September im australischen Perth. Hinzu kam jedoch noch eine zusätzliche Akustik-Show, die die Band vor kleinem Publikum im ‘Museum Of Old and New Art’ (MONA) in Hobart, Tasmanien zum Besten gab.

Der Gewinn des intimen Konzerts ging dabei an die Kinderstation des ‘Royal Hobart’-Krankenhauses und wurde noch einmal durch einen Zusatz aus Josh Hommes ‘Sweet Stuff Foundation’ verdoppelt, sodass insgesamt 20.000 US-Dollar gespendet wurden.

Ein Video aus der Live-Session zu ‘The Way You Used To Do’ könnt ihr euch hier ansehen: