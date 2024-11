Queensrÿche wollen 2025 an neuem Album arbeiten

Aktuell sind Queensrÿche auf ihrer „The Origins Tour“ durch die USA. Nach einer kleinen Pause rund um den Jahreswechsel kommen sie gemeinsam mit Night Demon im Februar 2025 nach Europa. Wer also Lust auf die frühen Queensrÿche-Songs hat, kann die Band bei einem der folgenden Termine antreffen.

07.02. Bochum, Matrix

08.02. Karlsruhe, Substage

18.02. Zürich, Komplex

19.02. München, Backstage

22.02. Wien, Simm City

26.02. Berlin, Metropol

28.02. Hamburg, Fabrik

Nach dem Album ist vor dem Album

Noch erfreuter dürften Fans jedoch über die Aussage von Michael Wilton sein, die er jüngst in einem Interview mit San Antonio Express-News getätigt hat. Nachdem ein bisschen über die Vergangenheit und die laufende Tour geplaudert wurde, fragte Journalist David Glessner den Gitarristen, wie es um ein mögliches Nachfolgealbum von DIGITAL NOISE ALLIANCE (2022) stehe.

Empfehlung der Redaktion Queensrÿche: 40 Jahre THE WARNING Progressive Metal Vor exakt 40 Jahren brachten Queensrÿche ihr Debütalbum THE WARNING heraus. Auch wenn die Band mehr Enttäuschung als Freude darüber empfindet, werfen wir einen Blick auf dieses wichtige Stück ihrer Geschichte. „Nach dem Erfolg von DIGITAL NOISE ALLIANCE müssen wir unser Tempo steigern. Wir waren schon jede Menge auf Tour, also müssen wir uns überlegen, wann wir das nächste Album veröffentlichen werden. Wir haben unterwegs und in den Pausen zu Hause Demo-Ideen geschrieben und ausgetauscht. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr irgendwann ins Studio gehen können“, erklärt Wilton. Jedoch fügt er auch ein wenig resigniert hinzu: „Wir denken immer darüber nach, was wir als nächstes machen werden. Aber die Leute kaufen keine CDs und Schallplatten mehr, also verdient man seinen Lebensunterhalt auf Tour.“

Mögliche Konkurrenz

Auf Queensrÿche dürfte aktuell auch ein bisschen mehr Druck lasten, da der ehemalige Sänger Geoff Tate erst vor Kurzem ankündigte, an OPERATION: MINDCRIME III zu arbeiten. Zwar sind Teil eins und zwei Queensrÿche-Alben, jedoch wurde Tate 2014 das Recht zugesprochen, ebendiese performen zu dürfen.

Empfehlung der Redaktion Geoff Tate arbeitet an OPERATION: MINDCRIME III Progressive Metal Geoff Tate und Queensrÿche sind eigentlich Geschichte - doch trotz allem gab der ehemalige Sänger nun bekannt, an einem weiteren Teil des legendären OPERATION: MINDCRIME-Albums zu arbeiten. Allerdinsg ohne die Band. Auch ist die wechselnde Formation, die er seit seinem Austieg bei Queensrÿche um sich schart, seit jenem Jahr unter dem Namen Operation: Mindcrime unterwegs. Ob es dennoch rechtliche Konsequenzen gibt? Abwarten. Laut Tate seien Aufeinandertreffen mit seinen ehemaligen Weggfährten inzwischen „nicht mehr unangenehm. Es ist ausreichend Zeit verstrichen, und die Wogen haben sich geglättet.“

