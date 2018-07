Rage Against The Machine verklagen britischen Politiker

Foto: B. Foitzik. All rights reserved.

Rage Against The Machine, 10.06.2008, Zitadelle Spandau, Berlin

Der ehemalige britische konservative Politiker Nigel Farage war einer derjenigen, die für den Brexit eintraten. Seit seinem Rücktritt 2016 rumpelt er jedoch weiterhin durch die Welt.

Unter anderem als Unterstützer von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftwahl aktiv, fällt er immer wieder als Unruhestifter auf. Als kürzlich sein Podcast namens „Farage Against The Machine“ erschien, war Tom Morello zu Recht auf 180.

Rage Against The Machine schalteten sofort ihren Anwalt ein, um dem Politiker den dreisten Namensklau zu verbieten – schließlich wolle die Band mit diesem Menschen nicht in Verbindung gebracht werden:

„Ihre fremdenfeindliche Rhetorik, Ihr Mangel an gesellschaftlichem Mitgefühl und Ihr kaum versteckter Rassismus sowie Fremdenfeindlichkeit sind das genau Gegenteil davon, wofür RATM stehen. Hören Sie auf, unseren Namen und unser Logo zu verwenden, ändern Sie den Namen Ihres Podcasts und trollen Sie jemand anderen – wir würden Präsident Trump vorschlagen.“