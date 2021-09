Rage-Mitgründer Jochen Schroeder verstorben

Der ehemalige Slipknot-Schlagzeuger Joey Jordison lebt nicht mehr. Wie seine Familie informiert, sei er mit 46 Jahren friedlich im Schlaf gestorben.

Die tragischen Neuigkeiten scheinen in diesen Tagen kein Ende nehmen zu wollen. So heißt der jüngste Verlust, über den die Metal-Gemeinde trauert, Joey Jordison. Der einstige Drummer von Slipknot verstarb am 26. Juli 2021. Der Musiker wurde gerade mal 46 Jahre alt. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Die Nachricht von seinem Tod teilte seine Familie in folgenden Statement mit: Am Boden zerstört "Wir sind todunglücklich, die Nachricht teilen zu müssen, dass Joey Jordison -- erfolgreicher Schlagzeuger, Musiker und Künstler -- friedlich in seinem Schlaf am 26. Juli 2021 verschieden ist. Er war 46 Jahre alt. Joeys Tod hat uns…