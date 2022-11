Rammstein: ‘Adieu’-Videopremiere

Rammstein haben ein umtriebiges Jahr hinter sich. Nicht nur haben die Berliner mit ZEIT ihr mittlerweile achtes Studioalbum veröffentlicht, Till Lindemann und Co. haben mal wieder eine über die Maßen erfolgreiche Stadiontournee absolviert.

Spektakel fürs Auge

Für das neueste Video haben Rammstein extra einen 21 Sekunden Teaser produziert und ins Netz gestellt (siehe unten). Der Musik-Clip feierte am 24. November 2022 um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit seine Premiere. Der kurze visuelle Appetitmacher macht in der Tat Lust auf mehr. So sieht es ganz danach, dass die Musiker erneut ein aufwändig und opulent produziertes Video produziert haben — inklusive Laser-Schranken in irgendeiner Art Hochsicherheitstrakt. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal eine Erinnerung für die ‘Adieu’-Videopremiere eingerichtet.

Wer dadurch noch mehr Sehnsucht nach einer zünftigen Liveshow von Rammstein bekommen sollte, kann ja mal die Tourneetermine der Band checken. Viele Konzerte — darunter alle Gastspiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz — sind zwar bereits ausverkauft, aber für einige „Grill Em All“-Gigs sind noch Eintrittskarten zu haben — unter anderem für die Termine in Vilnius, Odense, Brüssel, Lissabon, Madrid und Budapest.

Hier die G/A/S-Termine der Rammstein-Tour 2023:

07.06. München, Olympiastadion

08.06. München, Olympiastadion

17.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

18.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

15.07. Berlin, Olympiastadion

16.07. Berlin, Olympiastadion

26.07. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

Die komplette Übersicht findet ihr hier.

