Rammstein: Berliner Historiker beschimpft Flake als Vollhonk

Foto: Lothar Gerber. All rights reserved.

Flake von Rammstein live in Klagenfurt 2022

Rammstein kriegen gerade Kritik vom Berliner Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk ab. Selbiger hat sich ausbiebig mit der SED-Diktatur in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) beschäftigt und arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren beim Stasi-Unterlagen-Archiv in Leipzig. Erst kürzlich hatte der 56-Jährige Frontmann Till Lindemann als „Honk“ tituliert, weil dieser vom MDR mit einem verklärenden Ausspruch zitiert wurde.

„In der DDR hatten wir nur wenig, aber es gab ein Gefühl der Solidarität, das ich jetzt vermisse“, sagte der Rammstein-Sänger. „Heute stecken wir bis zum Hals in Konsum, Egoismus und Individualismus.“ Für Kowalczuk war das offenbar nicht auszuhalten. In den Sozialen Medien kommenterte Ilko-Sascha dies wie folgt: „Für dieses dämliche Zitat kann ich nichts, aber es passt in mein Bild von diesem Honk. Rammstein ist eine DDR-Nostalgie-Band. Wer das nicht glaubt, sollte mal die unfassbar dämlichen Einlassungen des sogenannten Keyboarders Flake über die DDR hören.“

„Wie ein SED-Funktionär“

Damit brachte Kowalczuk zum ersten Mal die Fans der NDH-Formation gegen sich auf. Doch der Geschichtswissenschaftler legte nun nach. Anlass dafür ist ein Artikel in der „Berliner Zeitung“, die der Historiker bissig in die „Moskauer Zeitung“ umbenennt. Darin betreibt „Tastenficker“ Flake Kowalczuks Meinung nach ebenfalls DDR-Verklärung. „Es tut mir leid, den Front-Mann von Rammstein als Honk bezeichnet zu haben. Wie soll ich denn jetzt Herrn Lorenz alias Flake bezeichnen? Vollhonk vielleicht? Der Millionär jammert und jammert und jammert in der ‚Moskauer Zeitung‘. Wie ein SED-Funktionär redet er nur im Wir-Sound.

Volle Kollektivierung, die Ideologie wirkt. Und ganz schreibt er, was ich auch schrieb, aber dafür heftig beschimpft wurde: Rammstein als eine Art DDR-Artefakt. Ist das peinlich – wann zieht der endlich seinen ‚Präsent 20‘ an?! Passt nämlich!“ Präsent 20 war ein Textilstoff, den die DDR 1969 zu Ehren ihres zwanzigsten Jahrestages entwickelt lassen hat. Dieser bestand komplett aus Polyester und stellte das Grundmaterial für eine umfangreiche gleichnamige Bekleidungsserie dar.

